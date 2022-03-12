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10 yıldır hapiste olan Suudi blog yazarı Bedevi serbest bırakıldı

12.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yıldır cezaevinde olan Suudi blog yazarı Raif Bedevi, Cuma günü serbest bırakıldı.

10 yıldır hapiste olan Suudi blog yazarı Bedevi serbest bırakıldı

Diğer yandan, Bedevi'ye önümüzdeki 10 yıl için yurt dışına çıkış yasağı verildiği belirtildi.Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi'nin Kanada'da yaşayan eşi Ensaf Haydar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Bedevi'nin serbest bırakıldığını açıkladı. Haydar, "Hapiste geçen 10 yılın ardından Raif serbest" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Uluslararası Af Örgütü ve Suudi insan hakları örgütü ALQST, Bedevi'nin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına dikkat çekti. Af Örgütü'nün açıklamasında "Raif Bedevi önümüzdeki 10 yıl boyunca ülkeden çıkışı yasak olduğundan hala Suudi Arabistan'da sıkışmış durumda" denilerek, Bedevi'nin bu 10 yıllık süre zarfında sosyal medya kullanmasının da yasak olduğuna, bunun da blog yazarının kendisini ifade etmesini büyük ölçüde kısıtlayacağına dikkat çekildi.

Kırbaç cezası da almıştı

Bloğunda fikir özgürlüğü ve hoşgörü çağrısında bulunan paylaşımlar yapan, aynı zamanda Suudi Arabistan'daki dini düzenlemelere yönelik sorgulayıcı yazılar kaleme alan Bedevi, "İslam'a hakaret" suçlamasıyla 2012'de tutuklanmıştı. Blog yazarına 10 yıl hapis cezasının yanı sıra bin kırbaç cezası ve 1 milyon Suudi Arabistan Riyali (266 bin 567 dolar) para cezası da verilmişti.

Bedevi'nin 2015'te Cidde'de 50 kez kırbaçlanması uluslararası toplumda büyük tepkilere neden olmuştu. Bedevi, hapishanedeki kötü muameleyi protesto amacıyla açlık grevine de gitmişti.

Bedevi, Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Sakharov Ödülü'nün yanı sıra 2015'te Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülü'ne de layık görülmüştü.

DW,Reuters/SÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Suudi Arabistan
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