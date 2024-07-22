10 yıldır kayıptı! Cesedinin bulunduğu yer kimsenin aklına gelmezdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde meydana olayda, 2014 yılında Hüseyin B. Adlı şahıs aninden ortadan kaybolmasıyla yakınları durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu. Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yapılmasına rağmen herhangi bir iz ve emare bulunamamıştı.

DEPREMDE EVİN YIKILMASIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Deprem nedeniyle H.G’nin evinin yıkılması üzerine polis ekipleri kadavra köpeği yardımıyla arama çalışmaları yaptı. İkamette yapılan aramada, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu tespit edildi. Hüseyin B.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır