HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 yıldır kullandığı minibüsün plakası başka araca ait çıktı

10 yıldır kullandığı minibüsün plakası başka araca ait çıktı

02.12.2020 20:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
10 yıldır kullandığı minibüsün plakası başka araca ait çıktı

Hollanda'dan ziyaret için memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının sistem üzerinde başka bir araca ait çıkmasının şaşkınlığını yaşadı.

Olay, saat 15.00 sıralarına kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hollanda Amsterdam'dan Temmuz ayında memleketi Sivas'a gelen Hasan Hüseyin Kılıç, kullandığı yabancı plakalı minibüsüyle bulvar üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Evrakları incelenen aracın yapılan kontrolünde plakasının başka marka ve model araca ait olduğu tespit edildi. Araçta kardeşi Ahmet Kılıç ile birlikte seyahat eden Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının başka araca ait çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekipler, aracı motor şasesinin kontrolünü yapmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

gurbetcinin-10-yildir-kullandigi-minibusun-plakasi-baska-araca-ait-cikti_4998_dhaphoto3

'10 YILDIR BÖYLE BİR OLAY OLMADI'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Kılıç, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu araç bizim, 10 yıldır kullanıyoruz. 2010 yılında sıfır almıştık. Her yıl Sivas'a aracımızla gidip geliyoruz. Bu yıl 6 ay bekledik burada, polis ekipleri durdurdu plakanın başka araca ait çıktığını söylediler. 10 yıldır böyle bir olay olmadı, sanırım gümrükte bir yanlışlık oldu. Şu an ekipler inceliyor, inşallah hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.

(DHA)
gurbetcinin-10-yildir-kullandigi-minibusun-plakasi-baska-araca-ait-cikti_4998_dhaphoto2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Salgına aldırış etmeden kuyruk oluşturdularSalgına aldırış etmeden kuyruk oluşturdular
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Katar hükümetinden Türkiye açıklaması

Katar hükümetinden Türkiye açıklaması

Sivas’ta salgına aldırış etmeden kuyruk oluşturan insanların görüntüsü korkuttu

Salgına aldırış etmeden kuyruk oluşturdular

2 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

İstanbul'da eczanelerle ilgili flaş karar

Habertürk TV'den RTÜK açıklaması

Habertürk TV'den RTÜK açıklaması

12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.