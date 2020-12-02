10 yıldır kullandığı minibüsün plakası başka araca ait çıktı

Olay, saat 15.00 sıralarına kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hollanda Amsterdam'dan Temmuz ayında memleketi Sivas'a gelen Hasan Hüseyin Kılıç, kullandığı yabancı plakalı minibüsüyle bulvar üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Evrakları incelenen aracın yapılan kontrolünde plakasının başka marka ve model araca ait olduğu tespit edildi. Araçta kardeşi Ahmet Kılıç ile birlikte seyahat eden Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının başka araca ait çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekipler, aracı motor şasesinin kontrolünü yapmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

'10 YILDIR BÖYLE BİR OLAY OLMADI'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Kılıç, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu araç bizim, 10 yıldır kullanıyoruz. 2010 yılında sıfır almıştık. Her yıl Sivas'a aracımızla gidip geliyoruz. Bu yıl 6 ay bekledik burada, polis ekipleri durdurdu plakanın başka araca ait çıktığını söylediler. 10 yıldır böyle bir olay olmadı, sanırım gümrükte bir yanlışlık oldu. Şu an ekipler inceliyor, inşallah hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.

(DHA)





