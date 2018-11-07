10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

10 yıldır öz babasının taciz ve istismarına maruz kalan genç kız olayı kimselere anlatamazken utanmaz baba, sonunda kızına mektup bile yazdı. Genç kız ise mektubu parçalayıp çöpe attı. Ancak annesi çöpte bulduğu mektup parçalarını birleştirince, istismar ortaya çıktı. Genç kızın annesi ve amcaları olayın üstünü örtmedi, babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık baba cezaevine konuldu.

İLK TACİZ ANNESİ DOĞUMA GİTTİĞİNDE

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, henüz 15 yaşındaydı. Kardeşine hamile annesi doğum için hastanedeyken, o evde babasının cinsel tacizine maruz kaldı. Çocukken başlayan taciz ve istismar tam 10 yıl sürdü. Genç kız durumu kimseye açıklayamadı.

ÖZ KIZINA 'AŞK MEKTUBU'

Yıllar geçti, genç kız üniversiteyi bitirdi, öğretmen oldu. Ancak babası tacizi bırakmadı; öz kızına "aşk mektubu" yazdı, odasına bıraktı. Genç kız, utanç verici ifadelerle dolu mektubu yırtıp attı. Ancak annesi parçalanmış mektubu çöp kutusunda gördü, parçaları birleştirdi, on yıllık baba istismarı ortaya çıktı.