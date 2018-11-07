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10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 20:18 | Son Güncelleme

10 yıldır öz babasının taciz ve istismarına maruz kalan geç kızın uğradığı zulüm annesinin çöpte bulduğu mektupla ortaya çıktı. Anne, kızına aşk mektubu yazan babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan istismarcı baba cezaevine konuldu.

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

10 yıldır öz babasının taciz ve istismarına maruz kalan genç kız olayı kimselere anlatamazken utanmaz baba, sonunda kızına mektup bile yazdı. Genç kız ise mektubu parçalayıp çöpe attı. Ancak annesi çöpte bulduğu mektup parçalarını birleştirince, istismar ortaya çıktı. Genç kızın annesi ve amcaları olayın üstünü örtmedi, babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık baba cezaevine konuldu.

İLK TACİZ ANNESİ DOĞUMA GİTTİĞİNDE

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, henüz 15 yaşındaydı. Kardeşine hamile annesi doğum için hastanedeyken, o evde babasının cinsel tacizine maruz kaldı. Çocukken başlayan taciz ve istismar tam 10 yıl sürdü. Genç kız durumu kimseye açıklayamadı.

ÖZ KIZINA 'AŞK MEKTUBU'

Yıllar geçti, genç kız üniversiteyi bitirdi, öğretmen oldu. Ancak babası tacizi bırakmadı; öz kızına "aşk mektubu" yazdı, odasına bıraktı. Genç kız, utanç verici ifadelerle dolu mektubu yırtıp attı. Ancak annesi parçalanmış mektubu çöp kutusunda gördü, parçaları birleştirdi, on yıllık baba istismarı ortaya çıktı.

“KİMSE İLE ARKADAŞ OLAMIYORUM”

Annesi, amcaları ve babaannesi genç kıza sahip çıkıp, tacizci babayı karakola bildirdi. Genç kız yıllarca yaşadığı zulmü, karakolda anlattı. Genç kız, “Beni ilk tacizinde 15 yaşımdaydım. 10 yıl sürdürdü. bu olaydan dolayı kimseyle arkadaş olamıyorum, kimseye güvenemiyorum. 16 yaşında intiharı denedim. Psikolojik tedavi gördüm. Bana bu durumları yaşatan babamdan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan tacizci baba, mektuptaki o ifadeleri, kızına duygusal düşkünlüğünü göstermek için yazdığını öne sürdü. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, babayı “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

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