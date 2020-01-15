10 yıldır süren manken Aslı Baş davasında beraat kararı çıktı

Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın 2010 yılında işadamı Ahmet Bayer’ın Bodrum’daki villasında ölü bulunması ile ilgili Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi.

İki gün süren davaya haklarında müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer ile delilleri karartma suçundan 7,5 yılla yargılanan Murat Umirov, Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş ile sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep ederken, sanıklar ve avukatların son savunmalarını dinleyen ve 2 gün süren dava sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet kararında, işadamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer’in üzerine atılı kasten öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Heyet, davada suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan yargılanan Murat Umirov, Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir’in de ayrı ayrı beraatine karar verirken, aynı davada yalan tanıklık suçundan yargılanan Beyhan Kuzugüdenlioğlu Strassner ve Melis Defne Strassner’in de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Mahkeme, aynı davada suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan yargılanan Hüsnü Cemal Ergün, Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar ve Veysel Arkan’ın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.