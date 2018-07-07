MAGAZİN

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Görüntü yönetmeni Eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle 10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Bürber uzun zaman sonra kameralara yakalandı

Yeşim Büber, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı teknede görüntülendi.

Market alışverişi için bota binerek kıyıya çıkan oyuncu, botun motoru çalışmayınca küreklere asılmak zorunda kaldı.

.

Erzak almak için karaya indi

1 / 9

Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın’la 10 yıldır teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber, erzak almak için karaya indi.
2 / 9

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, ikiz çocukları Can Yunus ve Nehir’i teknede bırakan oyuncu, kürek çekerek kıyıya çıktı.
3 / 9

Marketten alışveriş yapan Büber, bu kez motoru çalıştırıp gitmek istese de, başarılı olamadı. Küreklere asılan oyuncunun, zorlandığı gözden kaçmadı.
4 / 9

Büber daha önce yaptığı bir açıklamada, hayatıyla ilgili şöyle konuşmuştu:
5 / 9

"Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için.
6 / 9

Ve her yerde yolcu hissetmek mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim her an ve her yer. Bu duyguyu çok seviyorum"
7 / 9

Büber, Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıcak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol almıştı.
8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeşim büber Yeşim Büber son hali

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atakan Arslan'dan bebeğiyle ilk fotoğraf

Atakan Arslan'dan bebeğiyle ilk fotoğraf

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

Çağla Şıkel'ın taksiciyle 3 TL kavgası!

Çağla Şıkel'ın taksiciyle 3 TL kavgası!

Çağla Şıkel: Artık bikinili çektiğiniz yeter

Çağla Şıkel: Artık bikinili çektiğiniz yeter

Emel Müftüoğlu: İdamı desteklemiyorum

Emel Müftüoğlu: İdamı desteklemiyorum

İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız büyüdü

İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız büyüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.