10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Yeşim Büber, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı teknede görüntülendi. Market alışverişi için bota binerek kıyıya çıkan oyuncu, botun motoru çalışmayınca küreklere asılmak zorunda kaldı. .

Erzak almak için karaya indi

1 / 9 Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın’la 10 yıldır teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber, erzak almak için karaya indi.

2 / 9 Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, ikiz çocukları Can Yunus ve Nehir’i teknede bırakan oyuncu, kürek çekerek kıyıya çıktı.

3 / 9 Marketten alışveriş yapan Büber, bu kez motoru çalıştırıp gitmek istese de, başarılı olamadı. Küreklere asılan oyuncunun, zorlandığı gözden kaçmadı.

4 / 9 Büber daha önce yaptığı bir açıklamada, hayatıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

5 / 9 "Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için.

6 / 9 Ve her yerde yolcu hissetmek mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim her an ve her yer. Bu duyguyu çok seviyorum"

7 / 9 Büber, Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıcak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

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