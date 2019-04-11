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10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin kurucu belediye başkanı olan ve yeniden göreve seçilen Rasim Yüksel mazbatasını aldıktan sonra 10 koç kestirdi.5 yılı Ergene ilçesinden önce ilçenin mahalleye dönüştürülen Velimeşe beldesinde, 5 yılı da Ergene Belediyesinde olmak üzere toplamda 10 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde yeniden Ergene Belediye Başkanı seçilen Rasim Yüksel, mazbatasını alarak yeni döneme başladı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin kurucu belediye başkanı olan ve yeniden göreve seçilen Rasim Yüksel mazbatasını aldıktan sonra 10 koç kestirdi.
5 yılı Ergene ilçesinden önce ilçenin mahalleye dönüştürülen Velimeşe beldesinde, 5 yılı da Ergene Belediyesinde olmak üzere toplamda 10 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde yeniden Ergene Belediye Başkanı seçilen Rasim Yüksel, mazbatasını alarak yeni döneme başladı. Başkan Yüksel yeni döneme 10 koç kestirerek dualar eşliğinde başladı.
Çorlu Adalet Sarayında yer alan Ergene İlçe Seçim Kuruluna beraberindeki meclis üyeleri ve hem İYİ Parti hem de CHP Ergene İlçe yöneticileri ile beraber gelen Rasim Yüksel burada yeni dönem için mazbatasını aldı.
Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Tabii ki bugün tarihi bir gün, anlamlı bir gün. Demokrasilerde yarış olur, vatandaş tercihini yapar. Vatandaş tercihini yaptı. Ben tüm seçmenlerime, halkıma, Ergene halkıma teşekkür ediyorum. Tüm meclis üyelerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ardından Ergene Belediyesinin Ulaş Mahallesi’nde yer alan hizmet binasına geçen Rasim Yüksel burada 10 yıllık belediye başkanlığı nedeniyle 10 koç kestirdi ve dualar eşliğinde yeni döneme başlamak üzere belediye binasına girdi.
Ulaş Belediyesi Salonu’nda meclis üyeleri ile birlikte tebrikleri kabul eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel burada yaptığı konuşmada ise, "31 Mart’ta Ergene halkıma görevi bizlere ve meclis üyelerime verdi. Tüm Ergene halkıma desteklerinden, emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyorum, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki Ergene halkı hizmete oy verdi, emeğe oy verdi, sevgiye oy verdi. Şunun net altını çizmek istiyorum, hiç kimsenin endişesi olmasın. Daha çok çalışacağız, uyumayacağız, yorulmayacağız, Allah’ın izniyle koyduğumuz hedefleri bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu, mutluluğunu zaman içinde yaşayacağız. Bunun altını burada çiziyorum ve tekrar sözünü veriyorum" diye konuştu.
"5 yıla çok şey sığdırdık" diyen Başkan Yüksel, “O yüzden tarihi bir hizmet yaptık. Ergene tarihi hizmeti yaşadı. Allah kısmet ederse yeni dönemde de yeni meclis üyesi arkadaşlarımızla, ilçe yönetimimizle, İYİ Partili arkadaşlarımızla, dernek başkanlarımızla, muhtarlarımızla, Allah’ın izniyle büyük projelere hep beraber imza atacağız" şeklinde konuştu.
Ergene Belediye binasında düzenlenen program günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi

10 yıllık belediye başkanlığı için 10 koç kestirdi
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