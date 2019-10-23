10 yıllık eşini öldüren sanık eşinin ailesini de ölümle tehdit etmiş

“Üst kattan bağrışma sesleri geliyordu” Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç., “Sanık, benim üst komşum oluyordu. Olay günü gece 04.00 sıralarında üst kattan bağrışma sesi gelmesi üzerine gürültüye uyandım. Sesler geliyordu ancak ne konuştuklarını duyamıyordum. Bir müddet sonra sesler kesildi, ben aile kavgası olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadım. Yatmaya devam ettim. Sabah kapıcı servise geldiğinde üst kattan bağrışma sesleri geldiğini, herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Bana herhangi bir şey duymadığını söyledi. Daha sonra sanık, kapıcıyı arayıp eylemi gerçekleştirdiğini söylemiş” dedi.

Kapıcıyı arayarak karısını öldürdüğünü söylemiş

Apartman görevlisi F.T. ise, “Olay günü sanık beni telefondan arayarak eylemi gerçekleştirdiğini, polise haber vermemi söyledi. Ben de polisi arayarak bilgi verdim. Olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Apartmanı rahatsız edecek boyutta kavgalarına şahit olmadım. Maktulün sanığa kötü söz söylediğine de şahit olmadım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla birbirlerine seviyorlardı. Benim bilgim bundan ibarettir” diye konuştu. Duruşmada dinlenen diğer tanıklar da olay anını görmediklerini söyledi.

Öldürdüğü eşinin ailesini de ölümle tehdit etti

Öte yandan, sanık Türkay Cucur’un öldürdüğü eşinin ailesine yönelik ‘sizi de geberteceğim’ ifadelerinin yer aldığı tehdit ve hakaret içerikli mektup yazdığı ortaya çıktı.

“Mektubu ben yazdım”

Tanık beyanlarının ardından söz alan katılan avukatı Muammer Küçük, “Dosya içerisinde emanete alınan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını talep ediyorum” dedi. Sanık ise, mektubu kendisinin yazdığını söyledi.

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Türkay Cucur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.