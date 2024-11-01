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10 yıllık kuyumcu tamir için aldığı altınlarla kayıplara karıştı

01.11.2024 18:58
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İzmir'de 10 yıldır kuyumculukla uğraşan 41 yaşındaki İ.K'nın müşteri ve diğer kuyumculardan altınları tamir ve yatırım olarak topladıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Ekipler İ.K.'nın yakalanması için arama çalışması başlattı.

10 yıllık kuyumcu tamir için aldığı altınlarla kayıplara karıştı

Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu işleten İ.K., iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kayıplara karıştı.

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TAMİR VE YATIRIM DİYE ALDI ORTADAN KAYBOLDU

Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İ.K.'dan de haber alamayan 7 müşteri, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Müşteriler, ifadelerinde altınlarını ve ziynet eşyalarını İ.K.'ya tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördüklerini ve kendisine ulaşamayınca şikayetçi olduklarını ifade etti. İ.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kuyumcu İzmir Altın
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