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10 yıllık su hasreti nakille sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 10 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalanan Hasan Türköz (56), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 10 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalanan Hasan Türköz (56), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil sonrası eline aldığı su şişesini bir dikişte kana kana içen Türköz, 10 yıllık su hasretinin nakil ile sona erdiğini söyledi.

Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yaşayan Hasan Türköz’ün 10 yıl önce baygınlık geçirdikten sonra hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı. Diyalize girmeye başlayan ve 5 yıl önce de Bursa'da özel bir hastanede böbrek nakli olan Hasan Türköz’ün vücudu, ameliyattan saatler sonra böbreği reddedince tekrar diyalize bağlı yaşamaya başladı. Türköz, 6 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil için başvurup, kendisine sıra gelmesini beklemeye başladı. Beklediği haber ise 18 Mayıs'ta geldi. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından Çanakkale'ye getirilen böbrek Türköz'e başarılı bir şekilde nakledildi.

'VÜCUDUN BÖBREĞİ REDDETME İHTİMALİ YÜKSEK'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Hasan Türköz'ün önceden başarısız bir böbrek nakli geçirmesi nedeniyle nakil merkezleri tarafından tercih edilen bir hasta olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Başarısız bir böbrek nakli geçirmiş. İkinci yapılan böbrek naklinin red olma ihtimali yüksek. Ancak başka bir şansı da yoktu. Merkezimizde nakil sırası beklerken 3 kez böbrek çıktı. Doku uyum testleri uygun olmadığı için nakil işlemi gerçekleştirilemedi. 18 Mayıs'ta Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sıra Hasan Türköz'de olduğu için o gece böbrek naklini gerçekleştirdik. Nakil gecesi bizim için zor bir geceydi. 'Acaba böbrek tutmayacak mı, tekrar mı ret olacak, tekrar mı diyalize bağlanacak?' düşüncesindeydik. Beklenti çok yüksekti. Nakil sırasında Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadık. Bir hafta içinde böbreğin fonksiyon değerleri normal insan değerlerine ulaştı."

'BOL BOL SU İÇECEĞİM'

Böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır diyalize girdiğini belirten Hasan Türköz ise, "10 yıl sonra Cenab-ı Allah bana Balıkesirli bir kardeşimizin organını nasip etti. Mekânı cennet olsun. Ailesine de organ bağışı için teşekkür ederim. 10 yıl sonra bana yeni bir hayat bağışladılar. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibinden Allah razı olsun. Bunda sonraki hayatımda bol bol su içeceğim. Diyaliz hastasının en büyük hasreti susuzluktur. Sağlığıma da kavuştum" dedi.

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