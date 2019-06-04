10 yıllık su hasreti nakille sona erdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 10 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalanan Hasan Türköz (56), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil sonrası eline aldığı su şişesini bir dikişte kana kana içen Türköz, 10 yıllık su hasretinin nakil ile sona erdiğini söyledi.

Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yaşayan Hasan Türköz’ün 10 yıl önce baygınlık geçirdikten sonra hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı. Diyalize girmeye başlayan ve 5 yıl önce de Bursa'da özel bir hastanede böbrek nakli olan Hasan Türköz’ün vücudu, ameliyattan saatler sonra böbreği reddedince tekrar diyalize bağlı yaşamaya başladı. Türköz, 6 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil için başvurup, kendisine sıra gelmesini beklemeye başladı. Beklediği haber ise 18 Mayıs'ta geldi. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından Çanakkale'ye getirilen böbrek Türköz'e başarılı bir şekilde nakledildi.