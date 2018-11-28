100 ADET 'ERTUĞRUL BOMBA İMHA ROBOTU' EMNİYET'E TESLİM EDİLDİ

ASELSAN'da yerli ve milli olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesi kapsamında 100 adet robot daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aselsan'da yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesinde son teslimatların gerçekleştiği bildirildi. Bu kapsamda, toplamda 100 adet 'Ertuğrul robotu' süresinden önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'ERTUĞRUL BOMBA İMHA ROBOTU'

'Ertuğrul' bir el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından geliştirilmiş özgün bir üründür. Hareket sistemine eklenen flipper mekanizması, her türlü arazi ile yüzey alanında daha yüksek hareket yeteneği sağlanmakla birlikte robot kolun erişim kapasitesini artırmıştır. 'Ertuğrul' bir, kablosuz veya kablolu kullanılabilen iletişim ve video aktarım sistemi ile şüpheli nesneleri güvenli bir mesafeden incelemeye ve tehditlere müdahale etmeye imkan vermektedir. Su sızdırmaz araç platformu ve flipper sistemi ile karlı çamurlu yollarda, merdivenlerde ve zorlu çevre koşullarında rahatlıkla görev icra edebilmekte, rahat bir kullanım sağlamaktadır. Gelişmiş entegre gözetleme sistemi, nişan ve kıskaç kamaraları kullanıcının şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izlemesini sağlamakta ve daha sonra incelenmek üzere kayıt edilmesine imkan vermektedir. Kontrol konsolunda yer alan 3 boyutlu robot görüntüsü ile robot görüş alanında olmadığı zamanlarda bile robotun tüm hareketleri izlenebilmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Teslim edilen robotların fotoğrafı

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

