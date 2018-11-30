HABER

100 adet 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' Emniyet'e teslim edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

ASELSAN'da yerli ve milli olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesi kapsamında 100 adet robot daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) ASELSAN'da yerli ve milli olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesi kapsamında 100 adet robot daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aselsan'da yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesinde son teslimatlarının gerçekleştiği bildirildi. Bu kapsamda, toplamda 100 adet 'Ertuğrul robotu' süresinden önce Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. ERTUĞRUL BOMBA İMHA ROBOTU 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nun özellikleri hakkında ise şu bilgi verildi: "Ertuğrul'un bir el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen özgün bir ürün. Hareket sistemine eklenen flipper mekanizması, her türlü arazi ile yüzey alanında daha yüksek hareket yeteneği sağlanmakla birlikte robot kolun erişim kapasitesini arttırıldı. 'Ertuğrul' bir, kablosuz veya kablolu kullanılabilen iletişim ve video aktarım sistemi ile şüpheli nesneleri güvenli bir mesafeden incelemeye ve tehditlere müdahale etmeye imkan vermektedir. Su sızdırmaz araç platformu ve flipper sistemi ile karlı çamurlu yollarda, merdivenlerde ve zorlu çevre koşullarında rahatlıkla görev icra edebilmekte, rahat bir kullanım sağlamaktadır. Gelişmiş entegre gözetleme sistemi, nişan ve kıskaç kamaraları kullanıcının şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izlemesini sağlamakta ve daha sonra incelenmek üzere kayıt edilmesine imkan vermektedir. Kontrol konsolunda yer alan 3 boyutlu robot görüntüsü ile robot görüş alanında olmadığı zamanlarda bile robotun tüm hareketleri izlenebilmektedir."

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Kuyumcuda kanlı soygun girişimi güvenlik kamerasındaKuyumcuda kanlı soygun girişimi güvenlik kamerasında
'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla 176 kişi hakkında şikayetçi oldu'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla 176 kişi hakkında şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Baba 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.