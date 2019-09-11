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100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı. Alevlerin hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Karkamış yolu Doğrular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Göktaş’a ait 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğinin yem ve saman deposunda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının büyükbaş hayvanlarının bulunduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Yalnız rüzgar nedeniyle tekrar başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki çok sayıda iş makinesi ve itfaiye ekibi besi çiftliğine yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 8 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken yangında 30 bin ton saman balyasının kül olduğu öğrenildi.

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