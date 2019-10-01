100 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde buluştu

Çankaya Belediyesinin bir yaz klasiği haline getirdiği yazlık sinema ve yaz konserleri, 100 binden fazla Çankayalıyı açık hava etkinliklerinde buluşturdu.

Çankayalılar geride bıraktığımız güzel yaz günlerini sinema, dans ve müzikle dolu geçirdi. Çankaya Belediyesinin bir yaz klasiği haline gelen "Açık Hava Sineması" ve "Yaz Konserleri" 100 binden fazla Çankayalıyı açık hava etkinliklerinde buluşturdu.

6 bin üniversiteliye sinema keyfi

Yaz aylarında Çankaya’da bir geleneğe dönüşen "Açık Hava Sineması" etkinliği 30 Eylül’de Gazi Üniversitesi’ndeki gösterimle sona erdi. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte başlayan ve Hacettepe, Hacı Bayram-ı Veli ve Gazi üniversitelerinde düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde 6 bin öğrenci açık havada film keyfi yaşadı. Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi’nin organize ettiği gösterim ve etkinlikler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

Etkinlikler devam edecek

Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya’da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşehrilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirdik. 90 gün boyunca süren etkinliklerimizde görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde sinema ve konser etkinlikleriyle buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.