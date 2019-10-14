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100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri, piyasa değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tablo ele geçirdi.

100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekipleri, piyasa değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tablo ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Ankara’dan Bursa’ya satmak için mozaik tablo geleceği bilgisi ulaşıldı. Yapılan teknik takip sonucu durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde bagajda 1 adet mozaik tablo olduğu tespit edildi. Tablonun yaklaşık 2000 yıllık ve maddi değerinin 100 bin dolar civarında olduğu belirlendi. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek araç ve şahıslar üzerinde detaylı arama yapıldı. Söz konusu mozaik tablo incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Araç içerisinde bulunan C.K. ve M.U. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasın ardından serbest bırakıldı. Şahıslar hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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