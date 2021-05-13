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100 bin lira değerinde! 30 saniyede çalmışlar

13.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz kişiler, 100 bin TL değerindeki motosikleti saniyeler içinde çaldı.

100 bin lira değerinde! 30 saniyede çalmışlar

Hırsızlık olayı, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre motosiklet ile gelen 2 kişi, site bahçesinde park halinde olan motosikleti, disk ve direksiyon kilidini kırarak, çaldı. Hhırsızlık, Muhittin Kara'nın motosikletini park ettiği yerde bulamamasıyla ortaya çıktı. Kara'nnın şikayeti üzerine polis ekipleri,şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KİLİDİ KIRARAK ÇALDILAR

Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde; şüphelilerin gelişleri, disk ve direksiyon kilidini kırarak, motosikleti çalmaları yer alıyor.

"MOTORLA BENİM MOTORUMU İTEREK GÖTÜRMÜŞLER"

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Motosikletin sahibi Muhittin Kara, “Sitenin bahçe kapısını bozuyorlar. Motosikletin alarmlı disk kilidini ve direksiyon kilidini kırıyorlar. Motoru çalıp, götürüyorlar. İki motor olduğu için arkadaki çalışan motorla benim motoru iterek götürmüşler. Bu aralar Kozyatağı Mahallesi’nde çalınan çok motor oldu, polisten yardım bekliyoruz. Çok mağduruz, şu anki piyasa değeri 100 bin lira ediyor.” diye konuştu.

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DHA

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Kadıköy

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