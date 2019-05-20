100 bin lira değerinde bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Çağılar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir işyerinden piyasa değeri 100 bin TL olan bakır kablo çalan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. İkili sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işyerinin bahçesine 2 kişinin girdiğini gören bir kişi, polisi aradı. Hemen adrese gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil içindeki Selçuk S. ve Nebi Y.'yi gördü. Polis ikiliye otomobilden inmelerini söyledi. Ancak şüpheliler direndi. Bunun üzerine takviye ekipler çağrılarak, Selçuk S. ve Nebi Y. gözaltına alındı.

Otomobilde, piyasa değeri 100 bin TL olan bakır kablolar bulundu. İşyerden çalındığı tespit edilen Selçuk S. ve Nebi Y. önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları adliyede nöbeçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



