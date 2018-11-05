100 bin liralık et hırsızlığı güvenlik kamerasında

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) TUZLA'da bulunan bir şarküteriye gelen yüzleri maskeli 8 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde eti çalarak kayıplar karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce sabaha karşı yüzleri maskeli 8 kişi panelvan tipi bir minibüs ile Tuzla Aydınlı Yolu’nda bulunan et satan bir şarkuteriye geldil. Ellerinde bulunan demir ile kilitli kapıyı açan hırsızlar güvenlik kamerası ve alarmın kablolarını kestikten sonra soğuk hava deposuna girdiler. Soğuk hava deposunda bulunan maddi değeri 100 bin lira civarı olan 65 adet bütün kuzu, 5 takım danayı araçlarına yükleyerek kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ZARAR 100-120 BİN TL ARASINDA

Şarkuteri yetkilisi Haşim Daş yaptığı açıklamada,Yaklaşık 10 gün önce sabah 7 ile 7.30 arasında 8 kişi panelvan minibüs ile gelip kapıyı demir ile kırıp içeriye giriyorlar. Kameramızı etkisiz hale getiriyorlar. Kablosunu kesiyorlar. Burada soğuk hava depomuza girerek 65 adet bütün kuzu, yaklaşık 5 takım danamız ile birlikte yaklaşık 100 ile 120 bin arasında zarar verip kayıplara karışıyorlar. “ dedi

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