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100 bin liralık hırsızlık olayı aydınlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde TESKİ’ye ait park alanı içerisinde bulunan ve toplam piyasa değeri 100 bin lira olan konteyner içerisindeki malzemelerin hırsızlık şüphelileri yakalandı.Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde TESKİ’ye ait park alanı içerisinde bulunan ve toplam piyasa değeri 100 bin lira olan konteyner içerisindeki malzemelerin hırsızlık şüphelileri yakalandı.
Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda yakalandı. Edinilen bilgilere göre TESKİ ’ye ait park alanı içerisinden toplam değeri 100 bin TL olan Manevra Odası olarak tabir edilen konteyner ve içerisinde malzemeler, yaklaşık 2 hafta önce çalındı. Harekete geçen polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda çalınan malzemelerin şüpheli H.Y. isimli şahsa satıldığı belirlendi. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili olduğu şüphelenilen B.C., H.Ş. ve Ö.D. isimli şahısları yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sonrasında şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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