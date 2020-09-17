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100 bin liralık hırsızlık yaptı! Elindeki dövme ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bursa'da iki evden 100 bin lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlardan biri elindeki dövme sayesinde tespit edildi. Hırsızlar, kısa sürede yakalandı.

100 bin liralık hırsızlık yaptı! Elindeki dövme ele verdi

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta, Çekirge ve Kükürtlü Mahalleleri'ndeki 2 evden yaşanan toplam 100 bin liralık hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden 2 hırsızlık olayının da aynı 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerden şüphelilerden erkek olanan elinde dövme olduğu saptandı. Dövmeden yola çıkan ekipler, şüphelilerin A.S.T. (20) adlı kadın ile H.D. (43) olduğunu belirledi. İkili, geçen salı günü evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 kombi, 2 laptop, 2 çamaşır makinesi ve 1 elektrikli süpürge ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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DHA


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