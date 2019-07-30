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100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir iş yerinden piyasa değeri 100 bin TL olan peynir ve süt ürünleri çalan kişiler yakalandı.

100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Erzurum’da bir iş yerinden piyasa değeri 100 bin TL olan peynir ve süt ürünleri çalan kişiler yakalandı. 100 güvenlik kamerasını inceleyen polis, hırsızın iş yeri çalışanı olduğunu tespit etti.
Olay 07 Temmuz Pazar günü Erzurum’un Yakutiye İlçesi Yazpınarı Mahallesinde bulunan iş yerinde gerçekleşmişti. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan peynir ve süt ürünleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından söz konusu olayı aydınlatmak maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayı iş yeri çalışanlarından bir şahsın gerçekleştirdiği yönünde istihbarı bilgi elde edildi.
Bu kapsamda şahsın faaliyetleri takip altına alındıktan sonra, yapılan titiz çalışma neticesinde yaklaşık 100 adet güvenlik kamerası incelerek suç unsuru malzemelerin taşınmasında kullanılan araç ile malzemelerin Erzurum şehir merkezinde saklandığı depolar tespit edildi. İcra edilen operasyonda çalınan peynir ve süt ürünleri ele geçirilerek, toplamda iki şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.
Ele geçirilen malzemeler işyeri sahibine teslim edildikten sonra, gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.

100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

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