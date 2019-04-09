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100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN KADIN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

*1'i kadın 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

*1'i kadın 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da erkek suç ortaklarıyla birlikte bir eve girerek, içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Çilem G.(34) polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis Çilem G.'nin suç ortaklarını arıyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Ataşehir, İçerenköy'de 24 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda mağdur T.A.'nın evine kapı kilidini kırarak giren şüpheliler içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis güvenlik kameralarını incelediğinde biri kadın 4 kişinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakini gibi içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından binadan ayrıldıkları görülüyor.

KADIN HIRSIZ YAKALANDI
Polis kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli Çilem G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin 17 adet evden hırsızlık, 2 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 4 kez mala zarar verme, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet işyerinden hırsızlık suçlarından daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Çilem G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Polis Çilem G.'nin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin apartmana girmeleri
-Apartmandan ayrılmaları
(AKTÜEL)
-Çilem G.'nin adliyeye sevk edilmesi

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