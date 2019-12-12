Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını belirterek, "Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin insansız hava aracı yapabildiğini anımsatan Erdoğan, "Amerika'dan insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracını alamıyorduk. Bunları gidip oradaki liderlerle görüştüğümüz zaman, 'maalesef kongreden izin çıkmadı' diyorlardı. Ama şimdi biz insansız hava aracını üretiyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi silahlı insansız hava aracını da üretiyoruz. Şimdi onun bir kademe daha ilerisine gittik, dünyada 3-5 ülkede var hamdolsun 'akıncı' denilen bir insansız ama silahlı hava aracını ürettik, hayırlı olsun." diye konuştu. Bunların gurur abidesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar, bizim gurur abidemiz değil mi? Gurur abidemiz olduğuna göre biz bunlarla gururlanmayacağız da neyle gururlanacağız? Ama inanın bunlarla hala gururlanmayanlar da var. Bundan dolayı çok rahatsız olanlar da var. Biz yapamadık ama bunlar yaptı. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki, 'Kanal İstanbul buraya uymaz.' Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık ve inşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız."

- "Dünyada çok ciddi bir sükse yapacak" "Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Hatırlayın daha önce bir İndependenta olayı olmuştu Selimiye önünde. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay o Romen tankeri orada yanmıştı. Zaman zaman yalılara bindiren gemiler, bunları da hatırlayın. Fakat şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden inşallah kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da inşallah bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak." değerlendirmesinde bulundu. Ekonomiyi büyütmek, ihracatı geliştirmek, 81 vilayeti yollar, barajlar ve hastanelerle donatmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: "Bunlara da 'hayır' dediler. Bugün de aynı 'istemezük' tavırlarını işte az önce de ifade ettiğimiz gibi Kanal İstanbul'da sürdürüyorlar. İstanbul ile birlikte ülkemizin gelecek asrına damga vuracak böylesine stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz, elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP'nin kendi çapsızlığının, vizyonsuzluğunun bedelini milletimizin ve ülkemizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Türkiye'nin 2023 hedefleriyle arasına kimsenin, hiçbir gücün girmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Millet için memleket için evlatlarımızın istikbali için en önemlisi tarih yazan bir Türkiye için doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz."

- "Depreme dayanıklı şehirleşme modeli kazandırdık" Son günlerde ardı ardına yaşanan depremlerin güçlü şehir altyapısının ve kaliteli konutun önemini tekrar hatırlattığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'ye geçmişin ihmallerini de telafi edecek şekilde sağlam, güvenilir, depreme dayanıklı bir şehirleşme modeli kazandırdıklarını dile getirdi. Erdoğan, dünyaya örnek olan bu modeli geliştirerek devam ettireceklerini belirtti. Arnavutluk'ta yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan, "Sayın Başbakanın bizlerden ricaları oldu. Biz, zaten ilk andan itibaren tırlarımızla Kızılayımızla AFAD'ımızla Arnavutluk'ta olduk." dedi. Erdoğan, Arnavutluk'a her türlü desteği vermeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Bir de 500 konut sözü verdik. Oradaki kendilerinin arzu ettiği bir yere de Türk milleti olarak 500 konut inşa edeceğiz. Oraya da kendileri kimleri yerleştirirse onları yerleştirmiş olacaklar." diye konuştu. Her açıdan güvenli evleri ekonomik gücü yerinde insanların yanında 82 milyonun her bir ferdi için de hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, vatandaşları, aileleriyle huzur içinde, mahalle kültürünü teneffüs ederek, insanlık onuruna uygun bir ortamda yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.