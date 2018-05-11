100 bin TL'lik teselli takısı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye büyük jest
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Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz’ın evinin otoparkına aracını park etmesiyle komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Yılmaz, soranlara “Bizim evde Mercedes tamircisi var’’ yanıtını vermişti. Akşam Life'ın haberibe göre; Ertesi gün yansıyan haber karşısında morali bozulan Yılmaz, sevgilisini üzdüğünü düşünerek jestte bulundu.
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İddialara göre Yılmaz, Samyeli’nin hayranı olduğu Sevan Bıçakçı’nın koleksiyonunda yer alan 100 bin TL’lik mücevher takımı aldı. Samyeli de yeni aksesuvarlarıyla Instagram’da poz verdi.
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