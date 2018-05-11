MAGAZİN

100 bin TL'lik teselli takısı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli’ye 100 bin TL değerinde mücevher takımı aldı.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye büyük jest

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Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz’ın evinin otoparkına aracını park etmesiyle komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Yılmaz, soranlara “Bizim evde Mercedes tamircisi var’’ yanıtını vermişti. Akşam Life'ın haberibe göre; Ertesi gün yansıyan haber karşısında morali bozulan Yılmaz, sevgilisini üzdüğünü düşünerek jestte bulundu.
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İddialara göre Yılmaz, Samyeli’nin hayranı olduğu Sevan Bıçakçı’nın koleksiyonunda yer alan 100 bin TL’lik mücevher takımı aldı. Samyeli de yeni aksesuvarlarıyla Instagram’da poz verdi.
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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz

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