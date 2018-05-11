100 bin TL'lik teselli takısı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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İddialara göre Yılmaz, Samyeli’nin hayranı olduğu Sevan Bıçakçı’nın koleksiyonunda yer alan 100 bin TL’lik mücevher takımı aldı. Samyeli de yeni aksesuvarlarıyla Instagram’da poz verdi.