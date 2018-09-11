100 bin TL'ye yurt dışı yasağı kalkan FETÖ sanığına üst mahkeme şoku

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ davasında tutuksuz yargılanan iş adamı Orhan B.'nin Fransa'nın başkenti Paris'te fuara katılacağını öne sürmesi üzerine konulan yurt dışı yasağı, 100 bin lira kefaletle kaldırıldı. Ancak yapılan itiraz üzerine karar, bir üst mahkemece bozuldu.
Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı davada tutuksuz yargılanan iş adamı Orhan B., 5 Eylül'deki duruşmada, kendisi için yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Paris'te düzenlenecek fuara katılacağını öne süren Orhan B.'nin bu talebi üzerine mahkeme, yasağı 100 bin lira karşılığında geçici olarak kaldırdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Üst mahkeme, yaptığı değerlendirmeyle kararı bozdu.
Orhan B.'nin yurt dışına çıkışına izin verilmedi.
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