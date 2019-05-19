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100 çocuğa bayram sevinci yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla üye sayısını 40 bine çıkaran 'Bir Çocuk da Sen Giydir' grubunun kurucusu Nuran Baştan (29), Bayraklı ilçesindeki 100.

100 çocuğa bayram sevinci yaşattı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla üye sayısını 40 bine çıkaran 'Bir Çocuk da Sen Giydir' grubunun kurucusu Nuran Baştan (29), Bayraklı ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğun bayram sevincine ortak oldu. Baştan, önceden tespit ettikleri derslerinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlıklarını teslim etti.
İzmir'de 2016 yılında öğretmen arkadaşının "Çok başarılı çocuklar var. O kadar yoksullar ki imkanım olsa hepsini giydirmek isterim" sözlerinden hareketle sosyal medyada 'Bir Çocuk da Sen Giydir' adlı grubu kuran Nuran Baştan, 3 yılda 51 bin öğrenciye kıyafet yardımı yaptı. Grubun hızla büyümesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Baştan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim halinde ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve engelli öğrencileri tespit ettiğini anlattı. Daha önce eczacı teknikeri olarak çalışan, 1 yıl önce anne olduğu için işini bırakan Baştan, minik kızı Emine Melis ile birlikte ziyaret ettiği 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğa bayramlık hediye etti.
Grubun kısa zamanda büyüdüğünü anlatan Baştan, "Şu an Facebook'ta 40 bin üyemiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururluyum. İhtiyaç sahibi öğrencilerin bayram sevincine ortak oluyoruz. Listedeki çocukların yaş, cinsiyet ve ayak numaralarını üyelerle paylaşıyorum. Tüm Türkiye'den hayırseverler destek oluyor" dedi. Moskova'dan bir grup üyesinin bu bayram bin öğrenciyi giydireceğini belirten Baştan, "Ülke sınırlarının dışına çıktık. İnsanlar bize güveniyor. Bunu boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Bir çocuğun bayram sevincine ortak olmak kadar güzel bir duygu yoktur heralde" diye konuştu.
BU MUTLULUĞA PAHA BİÇİLEMEZ
Üniversite son sınıfta okuduğunu belirten Nuran Baştan, bu yıl Anaokulu Öğretmenliği bölümünden mezun olacağını söyleyerek şöyle konuştu:
"Bir Çocuk da Sen Giydir üyeleri şimdiye kadar 51 bin öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı. Grubun büyümesi beni çok mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerle başladık, yetim, öksüz, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerle devam ediyor. Kış aylarında bot, mont yardımı yapıyoruz. Kızım dünyaya geldikten sonra daha fazla kampanya yaptım. Çocukların yüzündeki mutluluk bana paha biçilemez bir keyif veriyor."

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100 çocuğa bayram sevinci yaşattı100 çocuğa bayram sevinci yaşattı100 çocuğa bayram sevinci yaşattı100 çocuğa bayram sevinci yaşattı

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