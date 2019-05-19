HABER

100 çocuğa bayram sevinci yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

İZMİR'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla üye sayısını 40 bine çıkaran 'Bir Çocuk da Sen Giydir' grubunun kurucusu Nuran Baştan (29), Bayraklı ilçesindeki 100.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla üye sayısını 40 bine çıkaran 'Bir Çocuk da Sen Giydir' grubunun kurucusu Nuran Baştan (29), Bayraklı ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğun bayram sevincine ortak oldu. Baştan, önceden tespit ettikleri derslerinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlıklarını teslim etti.

İzmir'de 2016 yılında öğretmen arkadaşının "Çok başarılı çocuklar var. O kadar yoksullar ki imkanım olsa hepsini giydirmek isterim" sözlerinden hareketle sosyal medyada 'Bir Çocuk da Sen Giydir' adlı grubu kuran Nuran Baştan, 3 yılda 51 bin öğrenciye kıyafet yardımı yaptı. Grubun hızla büyümesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Baştan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim halinde ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve engelli öğrencileri tespit ettiğini anlattı. Daha önce eczacı teknikeri olarak çalışan, 1 yıl önce anne olduğu için işini bırakan Baştan, minik kızı Emine Melis ile birlikte ziyaret ettiği 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğa bayramlık hediye etti.

Grubun kısa zamanda büyüdüğünü anlatan Baştan, "Şu an Facebook'ta 40 bin üyemiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururluyum. İhtiyaç sahibi öğrencilerin bayram sevincine ortak oluyoruz. Listedeki çocukların yaş, cinsiyet ve ayak numaralarını üyelerle paylaşıyorum. Tüm Türkiye'den hayırseverler destek oluyor" dedi. Moskova'dan bir grup üyesinin bu bayram bin öğrenciyi giydireceğini belirten Baştan, "Ülke sınırlarının dışına çıktık. İnsanlar bize güveniyor. Bunu boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Bir çocuğun bayram sevincine ortak olmak kadar güzel bir duygu yoktur heralde" diye konuştu.

BU MUTLULUĞA PAHA BİÇİLEMEZ

Üniversite son sınıfta okuduğunu belirten Nuran Baştan, bu yıl Anaokulu Öğretmenliği bölümünden mezun olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir Çocuk da Sen Giydir üyeleri şimdiye kadar 51 bin öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı. Grubun büyümesi beni çok mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerle başladık, yetim, öksüz, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerle devam ediyor. Kış aylarında bot, mont yardımı yapıyoruz. Kızım dünyaya geldikten sonra daha fazla kampanya yaptım. Çocukların yüzündeki mutluluk bana paha biçilemez bir keyif veriyor."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Denizkurdu-2019 TatbikatıDenizkurdu-2019 Tatbikatı
Antalya’da 19 Mayıs kutlandıAntalya’da 19 Mayıs kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.