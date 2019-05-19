100 çocuğa bayram sevinci yaşattı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla üye sayısını 40 bine çıkaran 'Bir Çocuk da Sen Giydir' grubunun kurucusu Nuran Baştan (29), Bayraklı ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğun bayram sevincine ortak oldu. Baştan, önceden tespit ettikleri derslerinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlıklarını teslim etti.

İzmir'de 2016 yılında öğretmen arkadaşının "Çok başarılı çocuklar var. O kadar yoksullar ki imkanım olsa hepsini giydirmek isterim" sözlerinden hareketle sosyal medyada 'Bir Çocuk da Sen Giydir' adlı grubu kuran Nuran Baştan, 3 yılda 51 bin öğrenciye kıyafet yardımı yaptı. Grubun hızla büyümesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Baştan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim halinde ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve engelli öğrencileri tespit ettiğini anlattı. Daha önce eczacı teknikeri olarak çalışan, 1 yıl önce anne olduğu için işini bırakan Baştan, minik kızı Emine Melis ile birlikte ziyaret ettiği 100. Yıl İlkokulu'nda 100 çocuğa bayramlık hediye etti.