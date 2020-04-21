HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 100 değil 200 hiç değil: İşte Samsung'un yeni çözünürlük hedefi!

100 değil 200 hiç değil: İşte Samsung'un yeni çözünürlük hedefi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Samsung'un kıdemli yöneticisi John Yong-In Park, resmi blog yazısında konuştu. Park, söz konusu yazıda Samsung'un gelecek teknolojilerinden bahsetti. Park'ın yazısına göre Samsung'un görüntü teknolojisinde 'çok yüksek çözünürlüklü' planları var.

100 değil 200 hiç değil: İşte Samsung'un yeni çözünürlük hedefi!

Samsung, akıllı telefon üretiminin dışında birçok sektörde de üretici konumda. Akıllı telefon ekranları üreten hatta iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ekranını dahi üreten Samsung, son zamanlarda bir üretimde yıldızını parlatmış durumda. Şirket, kamera sensörü üretiminde lider Sony'yi neredeyse yakaladı Bu durumun ortaya çıkmasında hiç şüphesiz Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullandığı 108 MP'lik sensör var. Fakat Samsung kıdemli yöneticisi John Yong-In Park'a göre Samsung için bu çözünürlük yeterli değil.

SAMSUNG İNSAN GÖZÜNE YAKLAŞMAK İSTİYOR

Samsung'un sensör biriminin başkan yardımcısı John Yong-In Park, şirketin resmi internet sitesi üzerinde bir yazı kaleme aldı. Park, insan gözünün yaklaşık 500 MP çözünürlüğünde olduğunu söyleyerek, fotoğraf makinesi ve akıllı telefonların 40 MP, 12 MP ve 27 MP gibi çözünürlüklerle geldiğini ifade etti. Park'a göre insan gözünün eşdeğerinde kamera sensörleri geliştirmek çok uzun bir yol. Ancak Samsung'un nihai hedefi de tam da bu, yani insan gözü.

samsung kamera

SAMSUNG'UN NİHAİ HEDEFİ: 600 MP!

John Yong-In Park Park, nihai hedeflerinin 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmek olduğunu söyledi. Günümüzdeki çoğu kameranın yalnızca insan gözüyle görülebilen nesneleri çektiğini belirten Park'a göre ultraviyole ışığı ve kızılötesi dalgaları algılayabilen görüntü sensörleri bize oldukça fayda sağlayabilir.

GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR

Zira, ona göre bu sensörler tarımsal ve tıbbi alanlarda bizlere yardımcı olabilir. Zaten Park'ın açıklamasının kilit noktasını da bu oluşturuyor; Park Samsung'un sadece akıllı telefonlar için değil otonom araçlar, drone'lar ve diğer IoT cihazları için de kamera sensörü geliştirmek istediğini açıkça ifade ediyor. Yani Samsung bugüne değil, geleceğe hazırlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
iPhone 12 ailesi için üzen iddiaiPhone 12 ailesi için üzen iddia
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung John Yong-In Park 600 MP kamera kamera sensörü

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 12 ailesi için üzen iddia

Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Amazon çalışanları ağır risk altında!

Amazon çalışanları ağır risk altında!

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.