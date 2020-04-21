100 değil 200 hiç değil: İşte Samsung'un yeni çözünürlük hedefi!

Samsung, akıllı telefon üretiminin dışında birçok sektörde de üretici konumda. Akıllı telefon ekranları üreten hatta iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ekranını dahi üreten Samsung, son zamanlarda bir üretimde yıldızını parlatmış durumda. Şirket, kamera sensörü üretiminde lider Sony'yi neredeyse yakaladı Bu durumun ortaya çıkmasında hiç şüphesiz Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullandığı 108 MP'lik sensör var. Fakat Samsung kıdemli yöneticisi John Yong-In Park'a göre Samsung için bu çözünürlük yeterli değil.

SAMSUNG İNSAN GÖZÜNE YAKLAŞMAK İSTİYOR

Samsung'un sensör biriminin başkan yardımcısı John Yong-In Park, şirketin resmi internet sitesi üzerinde bir yazı kaleme aldı. Park, insan gözünün yaklaşık 500 MP çözünürlüğünde olduğunu söyleyerek, fotoğraf makinesi ve akıllı telefonların 40 MP, 12 MP ve 27 MP gibi çözünürlüklerle geldiğini ifade etti. Park'a göre insan gözünün eşdeğerinde kamera sensörleri geliştirmek çok uzun bir yol. Ancak Samsung'un nihai hedefi de tam da bu, yani insan gözü.

SAMSUNG'UN NİHAİ HEDEFİ: 600 MP!

John Yong-In Park Park, nihai hedeflerinin 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmek olduğunu söyledi. Günümüzdeki çoğu kameranın yalnızca insan gözüyle görülebilen nesneleri çektiğini belirten Park'a göre ultraviyole ışığı ve kızılötesi dalgaları algılayabilen görüntü sensörleri bize oldukça fayda sağlayabilir.

GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR

Zira, ona göre bu sensörler tarımsal ve tıbbi alanlarda bizlere yardımcı olabilir. Zaten Park'ın açıklamasının kilit noktasını da bu oluşturuyor; Park Samsung'un sadece akıllı telefonlar için değil otonom araçlar, drone'lar ve diğer IoT cihazları için de kamera sensörü geliştirmek istediğini açıkça ifade ediyor. Yani Samsung bugüne değil, geleceğe hazırlanıyor.

