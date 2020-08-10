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100 euro’luk HTC Wildfire E2 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

HTC giriş seviyesine hitap eden yeni modelini tanıttı. İşte HTC Wildfire E2 fiyatı ve özellikleri.

100 euro’luk HTC Wildfire E2 tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan HTC giriş seviyesindeki modellerine bir yenisini daha ekledi. HTC Wildfire E2 ismiyle tanıtılan model, giriş seviyesinde olmasına rağmen tatminkar özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

HTC’nin ilk olarak Rusya’da satışa sunmayı planladığı Wildfire E2 fiyatıyla da geniş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor.

HTC WİLDFİRE E2 ÖZELLİKLERİ

HTC’nin giriş segmentindeki yeni modeli gücünü MediaTek tabanlı bir yongadan alıyor. Helio P22 ile gelecek olan telefonda 4GB RAM, 64GB da dahili depolama alanı bulunacak.

Damla çentik tasarımının tercih edildiği modelde 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.22 inçlik IPS LCD panel kullanılmış. Cihazın arka yüzünde dikey olarak konumlandırılmış 16MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alırken, ön yüzde 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor. 4000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen Wildfire E2 kutudan ilk çıktığında ise Android 10 ile çalışacak.

Genel olarak bakıldığında HTC Wildfire E2 tatminkar özellikleri ve 100 euroluk fiyatıyla dikkat çeken bir model. En azından fiyatı oranında rakipleriyle mücadele edebilecektir.

HTC’nin bu modeli Rusya dışındaki diğer pazarlarda satışa sunup sunmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Muhtemelen bu model ülkemizde de satışa sunulmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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