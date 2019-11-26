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100 gram skunk ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 01:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.Alınan bilgiye göre; geçtiğimiz akşam saatlerinde Özbil Un mevkiinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekiplerince durdurulan araç içerisinde yaklaşık 100 gram skunk maddesi ile ele geçirildi.

100 gram skunk ile yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre; geçtiğimiz akşam saatlerinde Özbil Un mevkiinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekiplerince durdurulan araç içerisinde yaklaşık 100 gram skunk maddesi ile ele geçirildi. Uyuşturucu madde incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 465 TL paraya da el konuldu.
Şüpheli Gökhan T. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin bir başka suçtan aranmasının olduğu ve kesilmiş cezasının bulunduğu da tespit edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli Gökhan T. tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, skunk adlı maddenin esrardan 20 kat daha tehlikeli bir uyuşturucu olduğu öğrenildi.

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