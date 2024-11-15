100 gramlık Dubai çikolatasını yakmak için bu kadar spor yapmanız gerekiyor! Artık okul kantinlerinde bile var

Çikolatanın sindirimi ve kalori yakımı hakkında Diyetisyen Şükriye Eral konuştu. Eral, 100 gram ağırlığındaki 400-500 kalorilik Dubai çikolatasını yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapılması gerektiğini aktardı. Çikolatanın içeriğine tüketilmeden önce mutlaka bakılması gerektiğini söyleyen Eral, son zamanlarda antepfıstığı yerine bezelye kullanıldığının altını çizdi. Özellikle çocukların bu ürünü fazla tüketmesinin son derece zararlı olduğuna dikkat çeken diyetisyen Şükriye Eral, velileri bu konuda uyardı.

"İÇERİK AÇISINDAN DA KATKI MADDELERİ ÇOK FAZLA OLABİLİYOR"

Dubai çikolatası hakkında konuşan Diyetisyen Şükriye Eral, “Dubai çikolatası sosyal medyanın da etkisiyle son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bir besin. Biz diyetisyenler de danışanlarımızın yeme istekleriyle sık sık karşılayabiliyoruz. Genel olarak antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağdan oluşan; ortalama 450-500 kalori olan, diğer baton çikolatalara kıyasla hem biraz daha kalorili hem de daha pahalı bir ürün aslında. Son zamanlarda popülerleşmesiyle ciddi bir endüstri pazarı haline geldi. Bu da taklit ve tağşiş dediğimiz, olmasını istemediğimiz durumları beraberinde getirebiliyor.

Bununla baklavada da çok sık karşılaşıyoruz. Örneğin, antepfıstığı yerine bezelye kullanmaya başlamışlar. İçerik açısından da katkı maddeleri çok fazla olabiliyor. Benim Dubai çikolatasıyla ilgili danışanlarıma yaklaşımım, eğer merak ediyorsak tadına bakabiliriz ve deneyebiliriz. Ancak böyle bir anda popülerleşen besinlerde oldukça katkılı ürünler piyasaya sürülebilmesi nedeniyle alışveriş yaparken etiketi okumalı, içindekiler kısmına dikkat etmeliyiz” dedi.

"400-500KALORİLİK BİR ÜRÜNÜ YAKABİLMEK İÇİN 1 SAAT SPOR YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Çikolatanın içeriğinden ve yakımı için ne kadar efor sarf edilmesi konusundan bahseden diyetisyen Şükriye Eral şöyle devam etti;

“İçerisinde tel kadayıf var, bu bir çeşit karbonhidrat. Aynı zamanda antepfıstığı ezmesi var, bu yağ. Yine tahinde de yağdan bahsetmek mümkün ve çikolata. Özellikle diyabetik hastalarda bizim için çok sıkıntılı ve çocuklarda çok fazla insülin direnci görmeye başladık. Bu nedenle çocuklarda kontrolsüz tüketimi ilerleyen yaşlarda sıkıntı olabilir. Dolayısıyla kontrollü desteklemekte kesinlikle fayda var.

Okul kantinlerinde bile yer aldığını duyar olduk. O yüzden özellikle okul kantinlerinde yer almamalı. Yani çocuklar markette de aileleriyle birlikte gittikleri zaman hem miktar açısından hem de içindekiler yine okunmalı ve en azından daha temiz içeriklileri almalılar. Çünkü çok fazla glikoz ve früktoz şuruplu olanı da görür olduk. Yani belki orijinalinde olmayan ürünler katkı maddesi olduğu zaman içerisinde yer alabiliyor. Kontrolsüz tüketimi uzun vadede bize kesinlikle kilo olarak dönecektir. Bizim bir kilo almamız için ortalama 7 bin kilo kaloriye ihtiyacımız var. Eğer 1 aylık periyotlarda 7 bin kalorilik bir Dubai çikolatası alımımız varsa ortalama bize 1 kalori olarak dönecektir. 400-500 kalorilik bir ürünü yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapmamız gerekiyor.”

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır