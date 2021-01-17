HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “100 Günde 100 Milyon Aşı Mümkün”

“100 Günde 100 Milyon Aşı Mümkün”

17.01.2021 20:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“100 Günde 100 Milyon Aşı Mümkün”

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci, 100 günde 100 milyon aşının yapılabileceğini söyledi

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci, 100 günde 100 milyon aşının yapılabileceğini söyledi.

Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden 100 günde 100 milyon aşı yapılabilmesini planlıyor.

Fauci, bunun kesinlikle yapılabilecek bir şey olduğunu vurguladı.

Fauci, NBC televizyonuna bu açıklamayı yaptı.

Anthony Fauci, AstraZeneca ve Johnson Johnson firmalarının ürettiği aşıların yakın zamanda onay için başvuracaklarını belirtti.

Bunun aşı oranını arrtıracağını kaydeden Fauci, “Aylarca uzakta değiliz, haftalarca uzaktayız” ifadesini kullandı.

Fauci, daha fazla aşıyla birlikte maske takmanın ve kalabalıktan uzak durmanın Corona’nın daha bulaşıcı türünden korunma açısından Amerika için en iyisi olacağını söyledi.

Fauci, “Eğer toplumun çoğunun aşı olmasını sağlayabilirsek çok iyi bir durumda olacağız ve mutasyonu bile yenebileceğiz” dedi.

Amerika’da aşı sürecinin yavaş işlemesi eleştiriliyor. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişiye aşı yapıldı. Ancak 2020 sonunda bu rakamın 20 milyon olacağı açıklanmıştı.

Ülkede yaklaşık 400 bin kişi Corana nedeniyle yaşamını yitirmiş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyorİngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Zehirlenen muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Moskava'ya indi

Zehirlenen muhalif tekrar Rusya'da

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'dan flaş koronavirüs kararı

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

O ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.