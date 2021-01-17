“100 Günde 100 Milyon Aşı Mümkün”

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci, 100 günde 100 milyon aşının yapılabileceğini söyledi.

Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden 100 günde 100 milyon aşı yapılabilmesini planlıyor.

Fauci, bunun kesinlikle yapılabilecek bir şey olduğunu vurguladı.

Fauci, NBC televizyonuna bu açıklamayı yaptı.

Anthony Fauci, AstraZeneca ve Johnson Johnson firmalarının ürettiği aşıların yakın zamanda onay için başvuracaklarını belirtti.

Bunun aşı oranını arrtıracağını kaydeden Fauci, “Aylarca uzakta değiliz, haftalarca uzaktayız” ifadesini kullandı.

Fauci, daha fazla aşıyla birlikte maske takmanın ve kalabalıktan uzak durmanın Corona’nın daha bulaşıcı türünden korunma açısından Amerika için en iyisi olacağını söyledi.

Fauci, “Eğer toplumun çoğunun aşı olmasını sağlayabilirsek çok iyi bir durumda olacağız ve mutasyonu bile yenebileceğiz” dedi.

Amerika’da aşı sürecinin yavaş işlemesi eleştiriliyor. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişiye aşı yapıldı. Ancak 2020 sonunda bu rakamın 20 milyon olacağı açıklanmıştı.

Ülkede yaklaşık 400 bin kişi Corana nedeniyle yaşamını yitirmiş durumda.

