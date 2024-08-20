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100 işçinin alınacağı duyuruldu! Kuyruğun sonu görünmez oldu: İki günde 1500 başvuru

20.08.2024 21:21
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Karabük'te iş sahibi olmak isteyenler Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. KARDEMİR, cuma günü 100 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 100 işçi alımı için sadece iki günde 1500 başvuru yapıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

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100 KİŞİNİN ALACAĞI DUYURULDU

KARDEMİR geçtiğimiz Cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti. Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

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İKİ GÜNDE 1500 BAŞVURU

Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR’a başvuru yaptığı öğrenildi.

karabük1Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük KARDEMİR
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