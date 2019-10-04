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100 kilogram üretmek için kilometrelerce yol yürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Kılonçoğlu Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda asırlık geleneği yaşatıyor.

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantep'in Kılonçoğlu Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda asırlık geleneği yaşatıyor. Kaliteli kendir için gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle çalışan ustalar el yapımı tezgâhlarda eski tekniklerle günde bir tondan fazla kendir üretip Türkiye’nin her yerine satıyorlar.

Asırlık kendir (halat) geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgâhlarda günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek kendir üretiyorlar. Gaziantep'in Kılonçoğlu Mahallesi'nde bulunan mağaralarda fabrikalardan temin edilen atık ipliklerin nemli ortamda el yapımı tezgâhlarda işlenmesiyle üretilen kendirler, file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor.

Ahşaptan yapılmış çıkrıkla çalışan ustalar, aralarında çırakların da bulunduğu çalışanlarla tezgâhlar arasında koşarak ipleri sarıp kendire dönüştürüyor. Kendirciler bu koşular sırasında günde yaklaşık 50 kilometre kat ediyor ve 100 kilogram civarında kendir üretiyor.

'ORTAMIN NEMLİ OLMASI GEREKİYOR'

Kendir yapımının zorlu bir iş olduğunu ve nemli ortamda yapılması gerektiği için mağaralarda çalıştıklarını söyleyen ustalardan Mustafa Siviş "Kendir yapımı insan gücüyle yapılan zor bir iş. Fabrikanın işe yaramayan atıklarını gider toplarız. Burada tezgâhlarımıza getirerek köşker ipliği, çuval ağzı, çamaşır ipi, kendir gibi ipleri imal ederiz. Şu anda çırak yetişmiyor. Benim 3 tezgâhım 30 elemanım vardı, şu anda iki elemanla çalışıyoruz. Mağarada yapmamızın sebebi ise bu ortamın nemli olmasıdır. İplik pamuk olduğu için nemi seviyor. Bu şekilde yapıldığı zamanda ürün daha kaliteli oluyor" diye konuştu.

'15 YIL ÖNCE 500 KİŞİYDİK, BUGÜN ÜÇ BEŞ KİŞİ KALDIK’

Sabahın erken saatlerinde başlayıp üretim sırasında neredeyse 50 kilometre mesafeyi kat ettiklerini ifade eden Siviş, "Biz sabah saat 7'de işe başlıyoruz. Sökme işlemleri yapıldıktan sonra tezgâhın başına geçerek mağara içinde koşarak ipi sarıyoruz. İnsan gücüyle yapılan tarihi işlerden biri olan kendircilik şu an bitme noktasına geldi. Biz 15 yıl önce bu mağarada 500 kişi çalışırdık ama artık 3-5 kişi çalışıyoruz. Birçok alanda kullanmak için yaptığımız ipleri tüm Türkiye'ye gönderiyoruz" dedi.

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