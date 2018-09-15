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100 kiloluk metal hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde işyerinin önünde bulunan hafriyat ve iş makinelerine ait metal ekipmanları çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde işyerinin önünde bulunan hafriyat ve iş makinelerine ait metal ekipmanları çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen 2 atık toplayıcısı, saat 04.00 sıralarında hafriyat ve iş makinelerine ait metal ekipmanları alarak uzaklaştı. Sabah işyerine geldiğinde iş makinelerinin metal ekipman parçasının yerinde olmadığını fark eden Necat Fer, güvenlik kamerasındaki görüntüleri taradığında çöplerden atık toplayan geri dönüşüm işi yapan 2 kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. ÖNLEM ALINSIN İş makineleri ve ekipmanlarını koydukları sokaktan geçen 2 kişinin, yaklaşık 100 kilo ağırlığında spiral boruyu fark eder etmez götürmeye çalıştığını anlatan Fer, İş makinelerimize ait metal ekipmanı2 kişi önce görüntülerde görüldüğü gibi keşif yapıyor çıkartmaya çalışırken çevreden sesler gelince gidiyorlar. Daha sonra tekrar gelip çıkarttıkları yerden güçlükle alıp gidiyorlar. Yine buna benzer bir parçayı geçtiğimiz hafta da aynı şekilde götürüldü. Bu olaylar son günlerde arttı. Bu konuda yetkililerin önlemler almasını bekliyoruz dedi.

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