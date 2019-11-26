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100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri, yol uygulamasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamak için özel ekip kurdu.

Bursa’da jandarma ekipleri, yol uygulamasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamak için özel ekip kurdu. 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir hafta sonra kimliklerini belirledikleri şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Ekipler şüpheli aracı ve içerisindeki şüphelileri tespit edip yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekip 100 kilometrelik alan içerisinde bulunan 100’e yakın güvenlik kamerasını tek tek inceleyip aracın çalıntı olduğunu belirledi. Çalındığı yere giden ekipler buradan yola çıkarak adım güvenlik kameralarını inceleyip aracın esas sahibinin İzmir’de olduğunu tespit etti. Hırsızların sonrasında aracın plakasını değiştirip modifiye ederek gezdiklerini belirleyen ekipler aracı teknik takibe aldı. Aracı ve içerisindeki şahısları güvenlik kamerası ve PTS/MOBESE sistemiyle belirleyen ekipler şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandıkları ikametlerine baskın yaptı. İkamette bulunan A.G., Y.K., E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet Ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanım aparatı, suçta kullanılan 2 adet (biri Milli Parklara ait Hizmet alımı şeklinde kullanılan araç) araç, Hırsızlık olayları esnasında kullanılan keski, pense, anahtar takımı ve eldiven ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden de BESOB sanayi bölgesinde iş yerlerinden Enerji Nakil ve Haberleşme Kablosu çaldıklarını tespit eden ekipleri karakoldaki ifadelerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk etti.

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