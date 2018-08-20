100 kişi kavga etti, 10 kişi yaralandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde iki grubun arasında çıkan ve çevredekilerin de müdahalesi ile ile yaklaşık 100 kişinin dahil olduğu taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaf da kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 100 kişinin taşlı ve sopalı kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren olayda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede ayaktan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavganın çıkış nedenini araştırıyor.
FOTOĞRAFLI
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum
Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Ünlü şarkıcıdan olay poz! Bu kez üstsüz paylaştı
Vampir vatandaşların korkulu rüyası oldu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum