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100 kişi onun için seferber oldu! 8 saat sonra gelen mutluluk pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 03:57 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde avlanmak için çıktığı dağda kaybolan avcı 8 saat sonra bulundu.

100 kişi onun için seferber oldu! 8 saat sonra gelen mutluluk pozu

Alınan bilgiye göre, Bardakçı Mahallesi Sığırova mevkisindeki dağlık alana avlanmaya giden 4 kişiden Mustafa Ali Kaya, avlanırken arkadaşlarından uzaklaştı.

Kaya'yla irtibatı kesilen 3 arkadaşı durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, Manisa AFAD ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, bölgeyi iyi tanıyan çobanların desteğiyle arama çalışması başlattı.

8 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI SONRASI BULUNDU

Yaklaşık 100 kişilik ekibin katıldığı ve 8 saat süren çalışma sonucu kayıp avcı Kaya, Kızılkurt mevkisinde bulundu.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'dan av için geldiğini, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybettiğini söyledi.

Profesyonel avcı olduğunu belirten Kaya, "Yangın yollarından yol bulmaya çalışırken temelli kayboldum. 2010 yılından bu yana resmi olarak avcıyım. Jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaya, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Demirci avcı arama kurtarma

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