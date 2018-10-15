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100 kişiden 1'i bu ayrıntıları fark edebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Karikatürist Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

Fotoğraflardaki ayrıntıları fark edebilecek misiniz? İnsanların sadece %1'i burada iki resim görebiliyor.

Bu resimde ne görüyorsunuz?

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Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...
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Pek de gördüğünüz 'şey' değilmiş!
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Bir başka örnek daha...
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İşte diğer örnekler.
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Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç farklı renk görüyorsunuz?
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Uzmanlar optik illüzyonlarla gerçekte gördüğümüz şeyleri beynimizde farklı yorumlayabildiğimizi ifade ediyor. Fotoğrafa bakanlar sosyal medyada çoğunlukla 4 ve 5 renk gördüklerini söylerken, burada aslında 3 renk var. Mor, turkuaz ve turuncu rengin olduğu fotoğrafta, turkuaz bölümün üzerindeki turuncu çizgilerin farklı bir renk algısı yarattığı belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
optik illüzyon fotoğraflar

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