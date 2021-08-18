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  4. 100 kişilik ekip harekete geçti! Bartın'da ormanda kaybolan iki kardeş bulundu

100 kişilik ekip harekete geçti! Bartın'da ormanda kaybolan iki kardeş bulundu

18.08.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Öte yandan kayıp kız çocuklarının İstanbul’dan tatil için Bartın'a geldikleri öğrenildi.

100 kişilik ekip harekete geçti! Bartın'da ormanda kaybolan iki kardeş bulundu

Merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde babaanneleri Fethiye Kaya ile sabah fındık toplamaya giden 9 yaşındaki Pelin ile 7 yaşındaki Şeyda Kaya, öğlen yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yalakyanı mevkisinden eve dönmek üzere ayrıldı.

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Akşam eve dönen babaanne Fethiye Kaya ile yakınları çocukların gelmediğini öğrenince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

100 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA ÇALIŞMASI

İstanbul'dan tatil içi babaannelerinin yanına geldikleri öğrenilen çocukların bulunması için AFAD, jandarma, orman işletme, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

YANGIN GÖZETLEME KULESİNDE BULUNDULAR

Termal drone ve iz köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda yollarını kaybederek kayboldukları öğrenilen kardeşler ekiplerce köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinde bulundu. (AA)

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Bartın
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