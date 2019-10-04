100 liralık alışveriş yaptı 253 bin liralık otomobil kazandı

Şırnak’ta yaşayan Mehmet Alkış, tedavi için babasını Diyarbakır’a getirdi. Alışveriş için gittiği alışveriş merkezinden yaptığı alışverişten kazandığı hediye çekiyle 253 bin liralık son model araç kazandı.

Şırnak’tan Diyarbakır’a tedavi için babasını getiren Mehmet Alkış, uzun süre Diyarbakır’da kaldı. Alışveriş yapmak için gittiği Ninova Park AVM merkezinde yaptığı 100 lira üstü alışverişte kazandığı hediye kuponuyla çekilişe katıldı. 100 lirayla çekilişe giren talihli 253 bin liralık son model otomobil kazandı.

Konuyla ilgili duygularını anlatan talihli Mehmet Alkış, rahatsızlanması nedeni ile babasını Dicle Üniversitesi Fakültesine getirdiğini söyledi. Alkış, "Burada bir ay gibi kaldık. Üst baş lazım oldu. Geldik Ninova Park’tan 349 Türk lirasıyla alışveriş yaptık. Oradaki, ‘görevliler bana bilet alın, çekiliş hakkınız var’ dediler. Ağabeyim, ‘bizim işimiz var, fazla zamanımız yok. Boş işlerle uğraşma zaten çıkmaz’ dedi. Bende ne olur ne olmaz diye gidip bir alayım dedim. Yanımda bulunsun. Ondan sonra aldım onu. Bir gün baktım, telefon geldi. Dediler ki, ‘Araba kazandınız’ çok şaşırdım bende. Hiç haberim bile yoktu. Çekilişin yapıldığından bile haberim yoktu. Nasip kısmet bizde çok mutlu olduk. Hiç beklemiyordum, aklımın ucundan bile geçmiyordu. Çok mutluyum. Ninova Park’ın hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.