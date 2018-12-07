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100 liralık dolandırıcılığa 2,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

ADANA'da internetten otomobil almak isteyen Umut Sütçü'yü (30) 100 lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan S., 2,5 yıl hapis ve 200 lira para cezasına çarptırıldı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da internetten otomobil almak isteyen Umut Sütçü'yü (30) 100 lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan S., 2,5 yıl hapis ve 200 lira para cezasına çarptırıldı. Merkez Yüreğir ilçesinde otomobil alım-satımı yapan Umut Sütçü, 27 Temmuz 2016'da internette gördüğü bir otomobili almak istedi. Otomobilin özelliklerini araştırdıktan sonra ilan sahibi Hasan S. ile irtibata geçen Sütçü, fiyatta anlaştı. Hasan S., iddiaya göre Umut Sütçü'den 100 lira kapora talep etti. Banka hesabından parayı gönderen Sütçü, bir süre sonra dolandırıcı olabileceği şüphesi üzerine Hasan S.'yi arkadaşına aratıp, otomobile alıcı olmasını istedi. Hasan S., Umut Sütçü'nün arkadaşından da kapora talep etti. Telefonu alan Sütçü, kendisiyle öncesinde anlaşan Hasan S.'ye kaporasını geri göndermesini istedi. Ancak Hasan S., talebini geri çevirerek telefonu kapattı. İşin peşini bırakmayan Umut Sütçü, satılığa çıkarılan otomobilin Hasan S.'ye ait olmadığını öğrenince Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Hasan S. hakkında Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Hasan S. hakkında mahkeme, 2,5 yıl hapis ve 200 lira parası cezası verdi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Hasan S.'nin avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. KARARDAN MEMNUNUM Mahkemenin kararından memnun olduğunu belirten Umut Sütçü, "Öncelikle yatırdığım banka dekontu, telefon görüşmeleri, mesajlar ve ilanın ekran fotoğraflarıyla şikayetçi oldum. Savcılık bunu araştırıyor ve bununla ilgili gereğini yapıyor. Böyle insanlar kesinlikle ceza alsın ve silinsin. Karardan memnunum" dedi.

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