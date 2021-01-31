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  4. 100 metre takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

100 metre takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

31.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de 100 metre takla atarak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale’de Osmangazi Mahallesi’ndeki tır yolu bağlantı noktasında meydana geldi.

Kırıkkale’de 100 metre takla atarak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale’de Osmangazi Mahallesi’ndeki tır yolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Turgut idaresindeki 34 SA 1812 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri sürücü Mehmet Turgut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Selçuk Sakmaz ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza alanında yapılan olay yeri incelemenin ardından sürücü Turgut’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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