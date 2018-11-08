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100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki Sırçalı Kanyonu'nda bulunan, yerden 100 metre yükseklikteki 'taş teras'ta, berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan tehlikeli gösterinin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki Sırçalı Kanyonu'nda bulunan, yerden 100 metre yükseklikteki 'taş teras'ta, berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan tehlikeli gösterinin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.
Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal terasa dönüşen kayanın üzerine çıkanlar, yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları kayanın üzerine çıkarak, adrenalin yaşıyor. Teras, dış mekan çekimlerinde çiftlerin de en çok tercih ettiği yer oldu. 'Taş teras'ta evlilik teklifleri yapıldı, klipler çekildi. Taş kütlesinin her an kopma ihtimali olduğu gerekçesiyle 'taş teras'ın etrafına tel örgüler çekilerek, üzerine çıkılması engellendi ve yasak getirildi.
'Taş teras'ın üzerinde berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan gösterinin görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. 'Taş teras'ın üzerine çıkan motosiklet tutkunu Furkan Kayacan, motosikletini ileri geri sürüp, ön tekerini havaya kaldırdı. İstanbul'da berberlik yapan Cemal İskender ise önlüğünü giyerek, eline aldığı makasla arkadaşının saçlarını kesti. Tehlikeli gösterileri yapanların arkadaşları da bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Furkan Kayacan ve Cemal İskender, videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri

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