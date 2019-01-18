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100 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyor Başakşehir Atatürk Bulvarı Başak Konutları Metro çıkışında vatandaşlar, karşıya geçmek için ölümü göze alıyor.

Sibel GÜLERSÖYLER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyor Başakşehir Atatürk Bulvarı Başak Konutları Metro çıkışında vatandaşlar, karşıya geçmek için ölümü göze alıyor. 100 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yürümekte üşenen yüzlerce kişi bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR Çevresinde sanayi sitesinin de bulunduğu caddede, her sabah ve akşam özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Caddedeki otobüs durağında inenler de bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. Hızla gelen araçların arasından geçenlerin kendi canlarını tehlikeye attıkları kadar sürücüleri de tehlikeye düşürüyor. Bariyerlerden atlamayı tercih eden bir kişi, "Yakın zamanda bir trafik lambası koydular, Ama burası daha yakın, işe geç kaldığımız için onu kullanmıyoruz" dedi. Bir başka kişi ise, "Burası her gün böyle. Çünkü ışık sistemi yok. Çok geride var o da bizi etkiliyor. Bazen buradaki araçlar da durmuyor, bir gün birisine araç çarpacak ama umarım o kişi biz olmayız" şeklinde konuştu. "3-4 YIL ÖNCE ARKADAŞIM BURADA KAZA GEÇİRDİ" Çocuğunu okula götüren bir diğer kişi de, "Canınızı tehlikeye attığınızın farkında mısınız?" sorusu üzerine, “Yapacak bir şey yok, oradan nasıl geçebilirim? 3-4 yıl önce arkadaşım burada kaza geçirdi, kolu bacağı kırıldı. Burası çok tehlikeli, geçerken korkuyorum. Buraya bir üst geçit yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Bir diğer kişi de, “Aynı yolu yıllardır kullanıyoruz, korksak da yapacak bir şey yok" dedi.

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