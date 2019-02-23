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100 metreden uçtular, emniyet kemeri sayesinde sağ kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

Bursa’da, 100 metrelik uçurumdan uçup 4 takla atan araçta bulunan iki sağlıkçı, emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu.Memleketleri İzmir’den görev yaptıkları Büyükorhan ilçesine yolculuk eden 2 sağlık memuru, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

100 metreden uçtular, emniyet kemeri sayesinde sağ kaldılar

Bursa’da, 100 metrelik uçurumdan uçup 4 takla atan araçta bulunan iki sağlıkçı, emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu.
Memleketleri İzmir’den görev yaptıkları Büyükorhan ilçesine yolculuk eden 2 sağlık memuru, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Büyükorhan Mazlumlar köyü yakınlarında, Emre Arslan’ın idaresindeki 35 HE 3692 araç, ormana uçarak 4 takla atarak durabildi. Emre Arslan ve Ahmet Çelik, taktıkları emniyet kemeri sayesinde burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazadan sonra Dursunbey Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan sağlıkçılar yapılan muayenin ardından taburcu edildi.
Emniyet kemeri sayesinde hayatlarının kurtulduğunu ifade eden sağlıkçılar, "İzmir’den Bursaya gelirken yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek ormana yuvarlandık. Yaklaşık 4 takla attıktan sonra emniyet kemerimiz takılı olduğu için burnumuz bile kanamadan kurtulduk" dedi.

100 metreden uçtular, emniyet kemeri sayesinde sağ kaldılar

100 metreden uçtular, emniyet kemeri sayesinde sağ kaldılar

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