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100 metrekare atölyede üretildi, ithal muadilinin önüne geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

AVRUPA'dan yaklaşık 500 bin Euro'ya ithal edilen paketleme ve sınıflandırma makinesi, Antalya'da Antalya Teknokent’te Türk mühendisler tarafından 4’te 1’i fiyatına imal edildi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AVRUPA'dan yaklaşık 500 bin Euro'ya ithal edilen paketleme ve sınıflandırma makinesi, Antalya'da Antalya Teknokent’te Türk mühendisler tarafından 4’te 1’i fiyatına imal edildi. Makine mühendisi Ali Mert Alta, 100 metrekarelik bir atölyede ürettikleri makinenin kullanımı için Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir süpermarket zinciriyle anlaştıklarını söyledi. Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Antalya Teknokent, prototip atölyesiyle gençlerin hayallerine ışık tutuyor. 100 metrekare atölyede hayallerin gerçeğe dönüşmesi için her türlü imkân mevcut. Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Visirobo şirketi de 100 metrekarelik atölyeyi kullanarak, akıllı paketleme makinesi üretti. Özellikle meyve ve sebze paketleme işlerinde kullanılan bu makine ile sisteme işlenen veriler doğrultusunda bantta düzenli akışı sağlanan sebze ya da meyveler, ebat ve cinslerine göre sınıflandırılıp paketleniyor. Normal şartlarda bu işlemi yapmak için istihdam edilmesi gereken 15-20 işçinin yapacağı işi hiç durmadan 24 saat yapan makinenin maliyeti ise ithal edilen ürünün 4'te 1'i fiyatına. 400- 500 BİN EURO'LUK MAKİNENİN İŞİNİ ELİNDEN ALDI 1.5 yıldır bu sistem üzerine çalıştığını anlatan şirketin yöneticisi ve makine mühendisi Ali Mert Alta, sebze-meyve ve donmuş gıda paketleme işinde 15-20 kişinin yapacağı işi iki makineyle yapmayı başardıklarını söyledi. Benzer sistemin Avrupa'da çok daha maliyetli olduğunu kaydeden Alta, "400-500 bin Euro'ya yapılacak sistemi biz 90-100 bin Euro'dan başlayan proje bazında mal ediyoruz. Kurulacak sistemin bant sayısına göre bu rakam artabiliyor" dedi. 'SALATALIK İÇİN HİZMET VERMEYE BAŞLADIK' Alta, Türkiye'de zincir süpermarket sektöründe ilk sıralarda yer alan bir süpermarketle anlaştıklarını da belirterek, "Bizden salatalıkların paketlenmesi için bu sistemden talep ettiler. Salatalık üzerine çalıştık. Çapa göre, ebadına göre ayırabiliyoruz. Kırık salatalık var mı, bunları ayırabiliyoruz" dedi. 'HAYALLER BU ATÖLYEDE GERÇEKLEŞİYOR' Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise 100 metrekarelik atölyede çok farklı projelerin adımının atıldığını söyledi. Hayallerin gerçekleştiği bir atölye olduğunu belirten Yavuz, atölyeyi 2018 yılı sonunda kurduklarını ifade etti. Teknokent'te faaliyet yürüten firmaların böyle bir atölyeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yavuz, “Gençlere imkân verilince neler yapıldığını görüyoruz. Burada 100 bin Euro’luk bir ürün yapıldı. İthal edilen ürünler yerine burada üretip hem ulusal hem de uluslararası alanda satılabilir hale getirmek en büyük başarı" dedi. Mühendislik öğrencilerinin hayallerini bu atölyede gerçekleştirdiğini de vurgulayan İbrahim Yavuz, 100 metrekarelik alandan çıkan projelerin çok büyük işlere imza attığını anlattı.

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