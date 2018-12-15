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100 milyon dolarlık düğün bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2018 08:13 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en zengini olan Mukesh Ambani’nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile ülkenin bir başka milyarderinin 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’ın düğünü 5 gün 5 gece sonunda bitti. Yıldızlar geçidine dönüşen düğünün 100 milyon dolara mal olduğu konuşuluyor.

Isha Ambani ile Anand Piramal, Kraliyet düğünlerini geride bıraktı. 5 gün 5 gece süren düğünde 5 bin yoksula günde 3 öğün yemek dağıtıldı.

Yılın çok konuşulan düğünü bitti

100 milyon dolara mâl olan düğün dünya basınında 'görgüsüz ve savurgan’ olarak yer aldı.
Bu yılın en çok konuşulan İngiltere Prensi Harry ile Meghan Markle’ın düğünleri 40 milyon dolara mâl olmuştu. İşte kutlamalarla ilgili detaylar...
Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın düğününe çok sayıda ünlüve Bollywood yıldızı katıldı. Davetliler düğüne 100 uçakla taşındı.
Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da vardı.
Ambani Ailesiyle 18 yıldır yakın olan Hillary Clinton da düğünün özel konukları arasındaydı.
Konukların düğün programını rahat takip edebilmeleri için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. Sadece ön kutlamalar için konser fiyatı en yüksük sanatçılardan Beyonce sahne aldı.
Beyonce düğün konserinde Hint geleneklerini yansıtan 3 özel kostüm giydi.
Beyonce'nin sahneye çıkmak için kaç para aldığı açıklanmadı.
Forbes Dergisi'ne göre Mukesh Ambani, 47 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19'uncu kişisi. Damadın ailesinin servetinin ise 5.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ambani ailesi, Mumbai'de dünyanın en pahalı evinde oturuyor. Antilia adlı 27 katlı evin değerinin 1 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Evin farklı katlarında bahçeleri ve üç helikopter pisti bulunuyor. İşte düğüne katılan yıldızlardan bazıları...
Alia Bhatt
Arjun Kapoor
Arjun Kapoor
Aamir Khan ve eşi Kiran Rao Khan
Aamir Khan ve eşi Kiran Rao Khan
Javed Akhtar ve eşi Shabana Azmi
Sachin Tendulkar ve eşi Anjali
Shahrukh Khan ve Gauri Khan
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Anahtar Kelimeler:
Isha Ambani Mukesh Ambani Anand Piramal Hint Düğünü

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