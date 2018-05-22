100 Milyon dolarlık turnuva!

Epic Games yaptığı açıklama ile 2018 - 2019 sezonunda, Fortnite yarışmalarının ödül havuzlarını finanse etmek için 100.000.000 $ sağlayacağını belirtti. Düzenlenen diğer turnuvalara nazaran daha kapsayıcı olmayı planladıklarını açılayan Epic Games, oyunu oynamanın ve izlemenin keyfine odaklanacaklarını ifade etti.

Grab your gear, drop in and start training. Epic Games will provide $100,000,000 to fund prize pools for Fortnite competitions.https://t.co/ZcBe9fZD0S — Fortnite (@FortniteGame) 21 Mayıs 2018

Turnuvanın ödülü şimdiye kadar espor turnuvalarında verilmiş en yüksek ödülden 4 kat daha fazla. Önceki en büyük ödül miktarı ise 23 milyon dolar ile The International Dota2 2017 turnuvasında dağıtılmıştı. Turnuva ilgli detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

