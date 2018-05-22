SPOR

100 Milyon dolarlık turnuva!

ESPOR HABERLERİ  | 22.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Epic Games Fortnite'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2018-2019 sezonunda düzenleyeceği turnuva hakkında açılama yaptı.

100 Milyon dolarlık turnuva!

Epic Games yaptığı açıklama ile 2018 - 2019 sezonunda, Fortnite yarışmalarının ödül havuzlarını finanse etmek için 100.000.000 $ sağlayacağını belirtti. Düzenlenen diğer turnuvalara nazaran daha kapsayıcı olmayı planladıklarını açılayan Epic Games, oyunu oynamanın ve izlemenin keyfine odaklanacaklarını ifade etti.

Turnuvanın ödülü şimdiye kadar espor turnuvalarında verilmiş en yüksek ödülden 4 kat daha fazla. Önceki en büyük ödül miktarı ise 23 milyon dolar ile The International Dota2 2017 turnuvasında dağıtılmıştı. Turnuva ilgli detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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eSpor Esports fortnite Fortnite turnuva espor haber

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