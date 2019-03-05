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"100 milyon turisti ağırlamak mümkün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Türkiye'nin 100 milyon turiste ulaşması, turisti diğer yerlere yaydığımız zaman mümkün. Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkarmadık. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız" - "2019 yılı hedefimiz 50 milyon yabancı turist, 40 milyar dolar civarında bir resmi açıklama var. Ben bu rakamların tutacağını düşünüyorum. İnşallah 2019 yeni rekorların kırıldığı bir dönem olacak"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ülke geneline yayılması halinde 100 milyon turist ağırlamanın mümkün olduğunu belirterek, "Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkarmadık. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin dünya çapında yüzde 6 büyüdüğünü ifade etti.

Sektörün ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Bağlıkaya, Türkiye'nin konumunun turist çekme noktasında avantajlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yabancı turist potansiyelini değerlendiren Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Ülkemize rekor turist geliyor. Yabancı turist sayısına baktığımızda 46 milyona yakın bir ziyaretçi var. Yabancı turist belirli illere gidiyor. Tatil turizmine dayanan illerimizdeki girişler çok yüksek diğer illere göre. Bu da kültür turizmi, doğa turizmi ve diğer alternatif turizmle ilgili gelişmişliğimizde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Konya, Kayseri, Gaziantep gibi bölgelerde kültürel varlıklarımızı tanıtıp kültürel bir atak yapmak durumundayız. Türkiye'nin 100 milyon turiste ulaşması, turisti diğer yerlere yaydığımız zaman mümkün. Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkarmadık. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Bu iller turistin çok önemli bir bölümünü alıyor. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız."

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece turizmin büyüyeceğini belirtti.

Uçuş mesafesinin 3-4 saat olduğu yerlerden yoğun turist geldiğini anlatan Bağlıkaya, "2019 yılı hedefimiz 50 milyon yabancı turist, 40 milyar dolar civarında bir resmi açıklama var. Ben bu rakamların tutacağını düşünüyorum. İnşallah 2019 yeni rekorların kırıldığı bir dönem olacak." dedi.

Bağlıkaya, Türkiye'nin en fazla Rus turist ağırladığını, ardından Almanya, İngiltere Ukrayna ve Orta Avrupa ülkelerinin geldiğini bildirdi.

- "Kaçak turlarla mücadele edilmeli"

Kaçak organizasyonlarla ilgili faaliyetlerin turizmin en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Kaçakla mücadelede çok önemli bir vergi kaybından bahsediyoruz. Bunun dışında toplumsal olarak çok ciddi bir tehlike var. Uludağ'da bir kaza yaşandı tamamen kaçak bir faaliyet. Bununla ilgili kimi sorumlu tutacağımız belli değil. O turu yapan kişi sorumlu. Bu turu otelinde yatıran otelci sorumlu değil mi? Turun resmi bir seyahat acentesiyle gelip gelmediğini kontrol etmeden, odasını parayı basana veren otelci sorumlu değil mi? Bayramlar yaklaşıyor, geçen bayramda çok ciddi ölümlü kazalar yaşadık. Bakın şimdi yavrularımız hastanede. Bunlar okul talebeleri. Çok ciddi bir sıkıntımız var yeni yasamızla bu sorunlar çözülecek. Kamunun da bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz."

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